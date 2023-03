Ce sabotage alimentaire avaient fait scandale au pays du Soleil-Levant, réputé pour ses strictes normes d’hygiène et de propreté . La chaîne de restaurants Kura Sushi avait d'ailleurs dû procéder en urgence à d'intenses nettoyages : ces comportements peuvent en effet être potentiellement dangereux pour les autres clients, en matière de transmission de virus ou encore d’allergie.

Qu'est-ce que le phénomène "sushi-terro" , aussi appelé "le terrorisme du sushi" , qui sévit au Japon depuis quelques semaines ? Tout a débuté sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok , où trois jeunes Japonais ont dévoilé des videos d'eux entrain de se livrer à des farces peu hygiéniques dans des restaurants du pays comme boire de la sauce soja au goulot d’une bouteille commune ou encore mettre de la salive sur les sushis servis sur les tapis roulants .

Les tapis roulants à l'arrêt

Malheureusement, depuis ce scandale, des vidéos similaires dans d’autres établissements ont fait surface sur Twitter et TikTok. Les restaurants prennent le phénomène au sérieux : plusieurs ont été contraints de débrancher leur tapis roulant. Mais ce n'est pas tout, la tendance du "sushi-terro" a même fait chuter les titres en bourse de chaînes de restaurants, provoquant plusieurs actions en justice.

Pour faire face à ce nouveau fléau, quelques restaurants ont installé des panneaux en acrylique entre les sièges et le tapis pour éviter les clients de pouvoir toucher les assiettes en mouvement. La chaîne Kura Sushi a de son côté annoncé l'installation de caméras au-dessus des tapis roulants pour surveiller le comportement de ses clients. "Nous espérons sincèrement que ces arrestations feront prendre conscience à la société que ces farces, qui portent fondamentalement atteinte à notre système basé sur une relation de confiance avec les clients, constituent un délit, et qu'elles ne seront pas imitées à l'avenir", a écrit l'enseigne dans un communiqué.

D'après les informations du Guardian, ces vidéos ont entraîné une baisse drastique de la fréquentation de ce genre de restaurants. "Un grand nombre de clients nous ont dit qu'ils n'avaient plus confiance dans les restaurants de sushi à tapis roulant et qu'ils ne voulaient plus s'y rendre", a confié Hiroyuki Okamoto, responsable des relations publiques de Kura Sushi, à la presse jeudi.