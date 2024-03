Taïwan : un étudiant se fait amputer des deux jambes pour faire jouer son assurance

Plus c’est gros, plus ça passe. Deux amis taïwanais sont poursuivis par la justice pour avoir tenté une fraude à l’assurance… aux conséquences graves pour l’un d’eux.

Les faits remontent au début du mois de mars. Les deux comparses partent pour un trajet à moto, dans la nuit. Une fois arrivé à destination, l’un d’eux, un étudiant, se plonge les pieds dans un sceau de glace carbonique durant… dix heures ! Forcément, le jeune homme a dû être transporté à l’hôpital, et sur place, les médecins annoncent qu’ils doivent procéder à une amputation de ses deux jambes, juste en-dessous du mollet, à cause des engelures trop prononcées. Sauf que c’est exactement ce que l’étudiant voulait.

Une histoire de dettes

Les médecins se lancent dans l’opération et les deux jambes de l’étudiant sont correctement amputées. Mais ce que les médecins ont refusé de croire, c’est l’excuse de l’étudiant. Ce dernier affirme auprès d’eux avoir contracté de violentes engelures après son voyage nocturne à moto. Les médecins ne croient pas à cette version en raison, notamment, de l’absence de marque de botte sur les engelures, qui sont par ailleurs précisément similaires.

D’autre part, la température enregistrée cette nuit-là était de 5,5 degrés. Une valeur pas assez froide pour provoquer ce type de blessure. Autant d’arguments qui empêcheront le jeune homme de faire jouer les nombreuses assurances… auxquelles il avait souscrit seulement quelques jours avant l’amputation. Ce dernier s’était en fait laissé convaincre par un ami endetté que la manoeuvre leur rapporterait plus d’1 million de dollars et leur permettrait donc de rembourser la dette de l’un des deux comparses. Au final, pas d’argent, et surtout, des poursuites judiciaires pour fraude à l’assurance. Celui ayant convaincu l’étudiant de se faire amputer est également poursuivi pour complicité de blessures graves.