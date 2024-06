Depuis 2023, plus personne ne doit payer de taxe d’habitation sur sa résidence principale, que l'on soit locataire ou propriétaire. En revanche, cette fameuse imposition a pris un nouveau nom : « une taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale ». Comprendre ici : une location saisonnière ou une résidence secondaire.

Petit détail : le fait que vous ayez vendu cette année votre résidence secondaire cette année ne change rien, vous devez quand même payer l’intégralité de la taxe d’habitation. Même chose pour la location saisonnière, si vous étiez propriétaire du bien au 1er janvier 2024.

On vous rappelle cette information parce que le chronomètre tourne. Vous avez encore jusqu’au dimanche 30 juin pour faire votre déclaration d’occupation des biens immobiliers. Passé cette date, vous devrez payer une majoration qui peut aller jusqu’à 60%.

Cela peut refroidir, néanmoins, cette déclaration nous permet enfin de savoir qui du propriétaire ou du locataire doit payer la taxe d’habitation.