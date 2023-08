Taxe foncière : forte hausse cette année, le détail dans les grandes villes

La mise en ligne des avis de taxe foncière débute ce mercredi 30 août en France pour les ménages non mensualisés. Mauvaise surprise pour beaucoup de propriétaires : elle bondit dans la plupart des communes. Peu importe où vous résidez, une hausse d’au moins 7,1% est à prévoir. Il s’agit de la part nationale, liée aux valeurs locatives cadastrales. Celles-ci sont indexées sur l’inflation, qui entraine mécaniquement une hausse sans précédent depuis 1986, selon l’Union nationale des propriétaires immobiliers.



Outre cette hausse nationale, les collectivités locales ont également la possibilité d’augmenter le taux de leur part, chaque année. Le cabinet FSL a publié les chiffres des 191 communes de plus de 40.000 habitants. 80% ont choisi de ne pas appliquer de hausse cette année, mais certaines avaient déjà opté pour une augmentation l’an dernier. En Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bourgogne, peu de villes ont voté une hausse cette année. Ailleurs, certaines sont significatives : +51,9% à Paris, +35,1% à Meudon, +24,4% à Grenoble ou encore +18,5% à Bobigny.

Centre-Val de Loire

Orléans, Blois, Tours, Châteauroux, Bourges, Chartres : pas d’augmentation au niveau local, +7,1% au niveau national

Pays de la Loire

Angers, Cholet, Le Mans : pas d’augmentation au niveau local, +7,1% au niveau national

Bourgogne

Châlon-sur-Saône, Dijon : pas d’augmentation au niveau local, +7,1% au niveau national

Nevers : +6% au niveau local, + 7,1% au niveau national

Essonne

Massy, Évry-Courcouronnes : pas d’augmentation au niveau local, +7,1% au niveau national

Corbeil-Essonnes : +11,3% au niveau local, + 7,1% au niveau national

Allier

Montluçon : pas d’augmentation au niveau local, +7,1% au niveau national

Pour les communes de moins de 40.000 habitants, le gouvernement s’engage à publier prochainement les taux. En attendant, il est possible d’appeler sa mairie pour savoir si une augmentation a été décidée au niveau local.

Dans la Sarthe, la presse locale a recensé une augmentation totale de 23% à Coulaines.

A noter que les foyers qui ont décidé de mensualiser les impôts locaux recevront leur avis à partir du 22 septembre. Si vous avez opté pour la version papier, l’avis arrivera dans votre boîte aux lettres au plus tard le 6 octobre.