Taxe foncière : sale temps pour les propriétaires

« La taxe foncière n’a pas augmenté, elle a explosé. » Président de l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI), Christophe Demerson conteste le chiffre de 1,9% et évoque 3,4% d’augmentation. Il alerte sur la situation des propriétaires, qui n’est « pas un phénomène nouveau ». Selon l’observatoire national de l’UNPI, la taxe foncière a augmenté de 31,4% ces dix dernières années.

Depuis 2018, l’impôt est calculé à partir des valeurs locatives cadastrales de la propriété. La taxe est également liée à l’évolution de l’inflation, ce qui explique sa très forte hausse partout en France et plus particulièrement dans certaines communes comme Marseille (14%) Tours (11,6%), Pantin (10%) ou encore Nantes (9%). La liste complète des villes françaises sera dévoilée le 12 octobre prochain.

"On est arrivés au bout de l'histoire"

Christophe Demerson n’est pas contre la taxe et est conscient que les collectivités locales ont besoin d’argent. Cependant, il concède qu’ « on est arrivés au bout de l’histoire. Pour un propriétaire bailleur, la taxe foncière représente un quart de ses recettes en dépense. À cela s’ajoute la CSG CRDS de 17,2%. Avant impôt, on est à un peu plus de 42%, un moment, le modèle économique ne passe plus. »

Le président de l’UNPI voit plus loin en assurant que cette hausse n’est « rien du tout par rapport à ce qui se profile l’an prochain » avec l’inflation : « on va avoir de nouveau une explosion sur l’explosion. » C’est pourquoi il a voulu attirer l’attention du gouvernement pour ne pas dégouter les gens à acheter dans les prochains mois. Il faut, selon lui, « que le gouvernement mette tout le monde autour de la table, et trouve une nouvelle méthode de calcul. »

Néanmoins, les personnes qui désirent acheter un bien qu’ils occuperont peuvent toujours se lancer dans l’aventure, « en faisant attention », prévient Christophe Demerson : « dans certaines villes ça devient très compliqué, il faut vérifier l’antériorité sur cinq ou dix ans. »