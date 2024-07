Taxis volants : c'est ça le futur ?

Le futur c’est maintenant ! À l'occasion des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, des taxis volants vont survoler le ciel parisien.

Portrait robot

Mais concrètement, à quoi ressemblent ces fameux engins ? N'imaginez pas les véhicules hybrides que l'on retrouve dans des films comme Retour vers le futur ou Le Cinquième élément. De couleur blanche, ces taxis volants sont plutôt un mix entre le drone et l’hélicoptère. Au-dessus du cockpit, ils ont une espèce de couronne sur laquelle on retrouve 18 petites hélices qui fonctionnent sur batterie électrique. Et en-dessous, deux patins qui permettent de poser l’appareil.

Ces fameux taxis ne transportent que deux personnes à la fois : le pilote et un passager. Ils peuvent aller jusqu’à 110 km/h, et ont une autonomie de 30 kilomètres.

Des démonstrations gratuites

Cependant, on ne va pas pouvoir les utiliser n’importe où et n'importe quand. L’idée, c’est d'abord de proposer des démonstrations gratuites pendant toute la durée des JO, entre 8h et 17h. Une "hélistation" devrait être installée sur la Seine, amarrée au quai d’Austerlitz.

Mais à long terme, l’entreprise allemande qui fabrique ces taxis voudrait les faire circuler entre les aéroports Charles de Gaulle-Étoile et Le Bourget, notamment. Ces engins pourraient aussi être les "ambulances de demain", d’après ces promoteurs.

De leur côté, plusieurs élus municipaux parisiens parlent "d’aberration écologique" et de "projet absurde".