Taylor Swift de retour sur scène à Londres, Ed Sheeran invité surprise !

La star américaine, qui traverse une période difficile (outre la menace d’attentat en Autriche, trois fillettes ont été tuées à coups de couteau il y a deux semaines en Angleterre alors qu’elles participaient à un cours de danse axé sur ses musiques) n’a pas évoqué les drames avec ses fans, mais portait un t-shirt arborant l’inscription « a lot going on at the moment (il se passe beaucoup de choses en ce moment) » pendant l’interprétation de son titre 22.

Ed Sheeran invité surprise

Taylor Swift, en pleine tournée européenne de son The Eras Tour, une série d’environ 150 concerts qui retrace l’ensemble de sa carrière, a en outre réservé une jolie surprise à ses fans. Elle a invité le chanteur Ed Sheeran à la rejoindre pour interpréter trois chansons. Au milieu de son concert, elle réalise en effet un set acoustique dont les chansons varient chaque soir. Ce jeudi soir, les chansons Everything Has Changed et End Game, deux morceaux en collaboration avec Ed Sheeran, ont donc été interprétés avec le chanteur britannique. Les deux popstars ont également repris le tube Thinking Out Loud.