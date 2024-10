Taylor Swift dévoile un livre officiel de The Eras Tour !

Alors que la fin de son incroyable tournée The Eras Tour approche, les fans de Taylor Swift pourront se consoler prochainement avec un livre officiel. La chanteuse américaine a en effet annoncé la sortie le 29 novembre prochain (jour du Black Friday) aux Etats-Unis d’un ouvrage consacré à sa série de concerts. « Cette tournée a été l'expérience la plus merveilleuse qui soit et je savais que je voulais commémorer les souvenirs que nous avons créés ensemble d'une manière spéciale », écrit l’artiste sur Instagram.

Réflexions personnelles et photos inédites

The Official Eras Tour Book, qui comptera 256 pages et plus de 500 photos, sera « rempli de mes propres réflexions personnelles, de photos inédites dans les coulisses, de tous les souvenirs magiques que vous apportez chaque soir », poursuit l’artiste aux quatre Grammy Awards d’album de l’année. L’ouvrage, vendu 40 dollars aux Etats-Unis, sera-t-il disponible en France ? Taylor Swift promet « des informations internationales prochainement ». En plus du livre, des versions étendues (35 titres) vinyle et CD de son dernier album, The Tortured Poets Department : The Anthology, seront également mises en vente. L’album vinyle comportera quatre disques marbrés translucides.

Taylor Swift entame ce vendredi 18 octobre la dernière partie de sa tournée The Eras Tour, débutée au printemps 2023. 18 dates sont encore prévues, de Miami à Vancouver, en passant par La Nouvelle-Orléans, Indianapolis et Toronto. The Eras Tour est la tournée la plus lucrative de tous les temps. Elle pourrait rapporter au total plus de 2 milliards d’euros. Une version filmée du concert est disponible depuis le printemps dernier sur la plateforme Disney+, qui a acquis les droits pour la somme colossale de 75 millions de dollars.