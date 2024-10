Taylor Swift est désormais la chanteuse la plus riche du monde !

Les superlatifs vont venir à manquer pour parler de Taylor Swift ! L’artiste de 34 ans est devenue en ce mois d’octobre la chanteuse la plus riche du monde, selon les données du magazine Forbes. Sa fortune est désormais estimée à 1,6 milliard de dollars, soit plus que Rihanna qui dominait jusque-là ce classement avec 1,4 milliard.

L’an dernier, la popstar américaine était devenue la première artiste milliardaire uniquement grâce à sa musique. Une partie des revenus de Rihanna provient par exemple de ses marques de cosmétiques et de prêt-à-porter. Comme le rappelle Forbes, les 11 albums de Taylor Swift ont rapporté environ 600 millions de dollars à l’artiste. Cette dernière a d’ailleurs réenregistré 4 de ses albums (rebaptisés Taylor’s Version) sur lesquels elle ne possédait plus les droits.

La tournée la plus lucrative de tous les temps

Une autre partie importante de la fortune de Taylor Swift, là encore environ 600 millions d’euros, provient des tournées. The Eras Tour, sa tournée de 150 dates débutée l’an dernier, est la plus lucrative de tous les temps. L’événement, un show spectaculaire de près de 3h30, où 46 chansons issues de l’ensemble des albums sont jouées, doit se terminer début décembre. The Eras Tour devrait rapporter plus de 2 milliards de dollars au total, du jamais vu. Comment une adolescente fan de country est-elle devenue l'artiste la plus riche du monde ? On vous explique tout dans cet article !