Taylor Swift fait exploser les ventes d’un Sancerre français

L’influence de Taylor Swift dépasse largement le cadre musical. Dans l’épisode 5 de sa série documentaire End of an Era, diffusé depuis fin décembre sur Disney +, une bouteille de vin français apparaît brièvement à l’écran. Il s’agit d’un Sancerre du domaine de Terres Blanches, installé à Bué-en-Sancerre, dans le Cher.

Cette simple apparition, repérée par les fans et relayée sur les réseaux sociaux, a suffi à déclencher une vague d’achats outre-Atlantique. En quelques jours, plusieurs cuvées du domaine se sont retrouvées en rupture de stock sur le site du distributeur américain Total Wine.

Rupture de stock chez un grand distributeur américain

Les vins du domaine figurent désormais parmi les meilleures ventes de Total Wine, une enseigne qui compte près de 250 magasins aux États-Unis. Un succès aussi soudain qu’inattendu pour ces viticulteurs du Sancerrois, habituellement loin des projecteurs internationaux.

L’épisode concerné, mis en ligne le 23 décembre, montre la bouteille posée sur un bureau, près d’une table de mixage. Quelques secondes à l’image ont suffi à déclencher un engouement massif.

Un impact difficile à mesurer mais bien réel

L’événement survient alors que le domaine était fermé pour congés annuels. Difficile, dans l’immédiat, de chiffrer précisément l’impact commercial. Mais pour Laurent Saget, l’un des responsables du domaine, les effets sont déjà visibles. Il observe notamment une forte hausse des abonnés sur les réseaux sociaux du domaine. Une exposition qu’il juge impressionnante, compte tenu de la notoriété relativement confidentielle de l’exploitation jusqu’ici.

Une vitrine mondiale pour le vin français

Chaque année, le domaine de Terres Blanches écoule environ 10 000 bouteilles aux États-Unis. Cette soudaine mise en lumière pourrait renforcer durablement l’intérêt pour leurs vins et, plus largement, pour l’appellation Sancerre.

Amusé par la situation, le vigneron a même lancé une invitation à Taylor Swift pour venir découvrir le vignoble local. Une preuve supplémentaire que, parfois, quelques secondes à l’écran peuvent transformer le destin d’un vin français.