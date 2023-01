Taylor Swift meilleure chanteuse que Céline Dion ? Ce classement provoque la colère des fans !

La nouvelle n’a pas ravi grand monde. Ce week-end, le magazine américain Rolling Stone a publié son classement 2022 des 200 plus grands artistes tous les temps. On y retrouve, évidemment, des personnalités Mariah Carey, Adele ou encore Ariana Grande, chanteuses dont on connaît l’immense talent et la voix hors-normes.

Mais au-delà de la présence de ces artistes, certains fans ont surtout noté l’absence de l’une d’entre elles : Céline Dion. La chanteuse canadienne, reconnue notamment pour sa voix exceptionnelle ne figure même pas dans les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. On notera pourtant la présence de Taylor Swift, qui a battu tous les records avec Midnights, son dixième album sorti le 21 octobre dernier. Sans dénigrer son talent en tant qu’artiste, on peut se poser la question de sa capacité vocale, en comparaison avec celle de Céline Dion.

Sur les réseaux sociaux, l’absence de l’interprète de Sous le vent provoque même une sorte de polémique, de nombreux fans s’insurgeant du choix de Rolling Stone, évoquant parfois même « un crime contre l’humanité ».