Taylor Swift continue de côtoyer les sommets. Après être devenue la chanteuse américaine ayant placé le plus grand nombre d’albums en tête des ventes, l’artiste a déjà conquis le box-office en Amérique du Nord avec le film Taylor Swift : The Eras Tour, tourné lors de sa tournée éponyme débutée le 17 mars dernier.

En seulement 3 jours d’exploitation, le film a déjà engrangé 96 millions de dollars de recettes ! Ce qui en fait le meilleur week-end au box-office nord-américain depuis la sortie des mastodontes Barbie et Oppenheimer cet été.

Des débuts extraordinaires pour ce film qui comprend des scènes tournées lors de 3 concerts différents. Un véritable succès auprès des spectateurs qui sont d’ailleurs invités à danser et chanter dans les salles de cinéma. Preuve de l’effervescence autour du film, le nouvel opus de L’Exorciste - Devotion avait même avancé sa date de sortie d’une semaine pour ne pas se retrouver en concurrence avec Taylor Swift !

Taylor Swift : The Eras Tour devient déjà le film-concert le plus lucratif de tous les temps, devant ceux de Justin Bieber (Never Say Never) et Michael Jackson (This Is It), qui avaient rapporté respectivement 73 et 72,1 millions de dollars.

Tout semble aller pour le mieux pour la popstar de 33 ans, qui sortira d'ailleurs un nouvel album le 27 octobre prochain. Une réedition de 1989 sorti il y a 10 ans, accompagnée de 5 chansons inédites.