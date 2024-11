Taylor Swift / Travis Kelce : découvrez la bande-annonce du téléfilm de Noël inspiré de leur romance

Une star de la pop et un joueur de football américain tombent amoureux : si l’histoire de Christmas in the Spotlight vous dit quelque chose, c’est normal ! Ce téléfilm de Noël, qui sera diffusé d’ici la fin du mois aux États-Unis, s’inspire en effet grandement de la romance entre la chanteuse Taylor Swift et Travis Kelce, joueur des Kansas City Chiefs. Selon le synopsis, Bowyn est « une artiste célèbre qui n’a pas encore trouvé l’homme de sa vie, bien qu’elle chante constamment des chansons sur l’amour et les relations amoureuses. » Elle va alors rencontrer Drew, star du football américain, mais le public va se demander s’il ne s’agit pas que d’un coup marketing.