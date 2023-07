C’est suite à une rupture amoureuse que le Tourangeau a décidé de changer radicalement de vie. À 26 ans, il s’est lancé à corps perdu dans le sport, au point d’en faire son métier. « À la base, je suis quelqu’un de très sédentaire, pas du tout sportif, joueur de jeux vidéo, nous explique Teddy. Je me suis dit que si je voulais pouvoir m’entrainer et avoir de bons résultats, le mieux était de reprendre les études et devenir coach sportif ».

Une fois diplômé, le jeune coach a d’abord officié auprès des enfants, au réveil sportif de Saint-Cyr-sur-Loire, avant d’ouvrir sa propre salle de sport. Puis en 2022, il décide de participer au casting France Égérie Fitness Park ; une expérience qui l’aidera alors à se lancer sur les réseaux sociaux.

Réseaux sociaux

Le Tourangeau s’est d’ailleurs très vite pris au jeu des réseaux sociaux, y voyant l’opportunité de partager sa passion pour le sport, tout en développant son côté créatif autour de la vidéo. C’est aussi un moyen pour lui d’étendre son réseau. Régulièrement, Teddy Parker travaille en binôme aux côtés du coach des stars, Fred Mompo. Mais cette nouvelle vie lui impose également une nouvelle exigence de travail. « Souvent ton influence va reposer sur ton physique, nous explique Teddy, tu es obligé de le conserver. Donc je suis obligé de m’entrainer tout le temps. La difficulté c’est de s’entraîner, de faire des tournages, toujours proposer du contenu, faire des lives ».

Après Instagram, Teddy Parker souhaite développer son activité sur YouTube et sur la nouvelle plateforme de streaming Kick.