La candidature de Teddy Riner à l'élection présidentielle commence à avoir des conséquences sur ses partenariats. Après la banque danoise Saxo Bank, qui a suspendu sa participation à une campagne publicitaire avec le judoka, c'est l'Unicef qui a annoncé mettre entre parenthèses sa mission d'ambassadeur. L'organisation invoque ses principes d'indépendance et de neutralité politique, afin de ne pas être associée à un candidat.

Mais pourquoi une personnalité politique ne pourrait-elle pas continuer à exercer une activité professionnelle et à percevoir des revenus de ses partenaires commerciaux ? En réalité, la loi ne l'interdit pas. Un candidat à la présidentielle conserve parfaitement le droit de travailler et de gagner de l'argent en dehors de sa campagne électorale.

La difficulté se situe ailleurs. Le Code électoral interdit aux entreprises de participer au financement d'une campagne. Cette interdiction ne concerne pas uniquement les dons d'argent : elle s'étend également aux avantages en nature, comme la mise à disposition gratuite de biens ou de services.

Or, c'est précisément là que la situation de Teddy Riner devient particulière. Une publicité Saxo Bank ne fait pas la promotion de sa candidature : elle vante les services d'une banque. Mais elle continue aussi à mettre en avant le visage, le nom et la notoriété du judoka. Une visibilité commerciale qui peut également profiter à sa campagne électorale.

La frontière est donc parfois difficile à tracer entre une opération publicitaire classique et un avantage susceptible de contribuer à la promotion d'un candidat. Le Code électoral encadre également la publicité commerciale utilisée à des fins de propagande électorale pendant la période précédant le scrutin.

Cela ne signifie pas que toute publicité mettant en scène un candidat est automatiquement illégale. Mais les entreprises doivent veiller à ne pas transformer leurs partenariats commerciaux en soutien, même indirect, à une campagne électorale.

Pour Teddy Riner, le passage du statut de sportif à celui de candidat change donc les conditions dans lesquelles les marques peuvent continuer à exploiter son image.