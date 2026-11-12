Teddy Riner président : pourrait-il participer aux Jeux olympiques de 2028 ?

Teddy Riner veut-il mener de front une carrière politique et sportive ? Dans une vidéo annonçant sa candidature à la présidentielle de 2027, le judoka a également évoqué son souhait de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, où il pourrait défendre ses titres. Il a toutefois posé deux conditions : que la fonction présidentielle le lui permette et que les Français l'y autorisent.

Mais un président de la République peut-il réellement participer à une compétition sportive internationale en tant qu'athlète ? La question n'est pas aussi simple qu'il y paraît.

En France, une règle encadre strictement les activités du chef de l'État. Selon les informations rappelées par le site officiel de l'Élysée, le président de la République ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée. L'objectif est de lui permettre de se consacrer pleinement à ses responsabilités institutionnelles.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il doit renoncer à ses activités personnelles. Un président peut parfaitement pratiquer un sport pendant son temps libre. La difficulté apparaît lorsqu'il souhaite participer à une compétition officielle.

En effet, pour prendre part aux Jeux olympiques, Teddy Riner devrait être sélectionné par les instances sportives françaises et représenter la France dans une compétition internationale. Une démarche qui dépasse le simple cadre d'une pratique sportive personnelle.

Or, aucun texte ne précise explicitement si une telle participation ponctuelle serait incompatible avec la fonction présidentielle. La règle de non-cumul existe bien, mais son application à un président qui souhaiterait concourir aux Jeux olympiques en tant qu'athlète n'est pas clairement définie.

Il faut donc distinguer deux choses : rien n'interdit à un président de continuer à pratiquer le judo pour son plaisir, mais la possibilité de participer officiellement aux Jeux olympiques reste une question juridique non tranchée.

Autrement dit, Teddy Riner pourrait continuer à faire du judo s'il était élu. Mais rien ne garantit qu'il pourrait représenter la France aux Jeux de 2028.