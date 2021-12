Télévision : « Meurtres à Blois » diffusé ce samedi 1er janvier

Après Orléans et le Berry, au tour de Blois d’être à l’honneur de « Meurtres à… », la suite de téléfilms policiers diffusés sur France 3. L’épisode consacré au Loir-et-Cher sera à découvrir ce samedi 1er janvier à 21h05.

Tourné au printemps dernier dans le département, le téléfilm par porté par un duo d’enquêteurs incarnés par Anne Charrier et Olivier Marchal. Les caméras s’étaient posées à Blois, bien sûr, au château royal, à la maison de la magie et au tribunal, mais aussi du côté du château des Grotteaux à Huisseau-sur-Cosson et d’un site troglodytique à Bourré.

Sur quoi portera l’enquête, censée mettre en valeur les légendes et l’histoire locales et aborder également des questions de société ? D’après le synopsis, « lors d'une reconstitution historique au Château de Blois, le duc de Guise, Arthur, âgé de 20 ans, est accusé du meurtre d'Henry III, l'industriel du groupe pharmaceutique Bellion. Alice Deschamps, capitaine de police et belle-mère d'Arthur, et Denis Frécant, commandant de police à Blois et père d'Arthur, donc l'ex-mari d'Alice, vont tenter de l'innocenter et vivre la difficile cohabitation de deux êtres qui se sont aimés et dont le passé douloureux réapparaît à chaque étape de l'enquête ».

Pratique : Meurtres à Blois, samedi 1er janvier, France 3, 21h05.