Tempête Diego : la mairie d’Orléans ferme ses parcs au public

De la grisaille, de la pluie et du vent au programme aujourd’hui à Orléans et comme sur une large partie nord de la France, en raison du passage de la tempête Diego. Le Loiret, comme le reste de la région Centre-Val de Loire est d’ailleurs placé en vigilance jaune pour vent violent et pluie-inondation par Météo France.

Ce vendredi après-midi, les rafales pourront atteindre jusqu’à 100 km/h dans le Loiret. Elles vont perdre en intensité jusqu’en fin de soirée. Pour des raisons de sécurité, la mairie d’Orléans annonce fermer ses dix-sept parcs et jardins ce vendredi. « Suivant l’évolution météorologique, la réouverture s’effectuera samedi matin », précise la Ville.