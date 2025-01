Tempête Floriane : plusieurs départements du Centre-Val de Loire et des Pays de la Loire en vigilance orange

Attention, ça souffle fort ce lundi 6 janvier ! Météo France a placé une vingtaine de départements en vigilance orange vents violents. Le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, l’Eure-et-Loir, l’Essonne, la Sarthe ou encore le Maine-et-Loire sont concernés. En Pays de la Loire et Indre-et-Loire, le gros du coup de vent a lieu en ce début de matinée, la vigilance devrait être levée à 10h. Ailleurs en Centre-Val de Loire et en Île-de-France, cela devrait continuer de souffler jusqu’à la mi-journée.

Des rafales jusqu'à 100km/h

Cet épisode tempétueux est lié à la dépression Floriane. Météo France estime que l’épisode sera « relativement bref, pas plus de 2 à 3 heures en un point donné ». Les rafales pourraient atteindre 90km à 100km/h. L’organisme météo appelle à la vigilance puisque les sols sont saturés en eau, en raison de la pluie des derniers jours, et rendent ainsi la végétation plus sensible au vent.

A noter que la tempête a des conséquences sur la circulation des trains. Le trafic est suspendu jusqu’en milieu d’après-midi sur le réseau Rémi en Centre-Val de Loire.