Le vent souffle fort depuis hier soir avec le passage de la tempête Gérard. Si les rafales les plus fortes ont été enregistrées sur les littoraux, de belles bourrasques ont également soufflé à l’intérieur des terres.

L’association Météo Centre rapporte par exemple que les 100 km/h ont été atteints à Blois. On a également relevé 91 km/h à Orléans-Bricy, 89 à Châteauroux-Déols. La Touraine et le Cher ont été plus épargnés avec 75 km/h enregistrés à Tours, 73 à Bourges.



Des coupures d’électricité

Pour l’heure, 23 départements sont encore en vigilance orange pour vents forts. C’est le cas du Loiret. Le reste de la région Centre-Val de Loire est en jaune. Les prévisionnistes indiquent que l’'épisode venteux circulera jusqu'en début d'après-midi de la Normandie vers le sud de l'Ile-de-France et le nord du Centre-Val-de-Loire puis l'extrême ouest des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté.

Pour le moment, aucune victime n’est à déplorer. En revanche, 75 000 foyers sont actuellement privés de courant, dont 5 000 en Centre-Val de Loire.