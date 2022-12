Tennis de Table : les Loups d’Angers visent un troisième titre de champion de France

Après un suspense insoutenable, les Loups d’Angers étaient sacrés en juin dernier champion de France de pro A, pour la seconde fois. Un soulagement et une fierté pour les pongistes angevins, qui ont ainsi pu conserver leur titre. D’autant plus que la saison à venir s’annonçait plus difficile.

En cause ? Un changement de règles, qui instaurent désormais des play-offs à l’issue de la saison. « Il faut se qualifier dans les quatre premiers pour ensuite jouer les demi-finales et les finales », nous explique le coach, David Pillard, alors que jusqu’ici l’équipe qui arrivait première décrochait le titre. « Ça change pas mal de choses sur le début de saison (…) Là il y a vraiment beaucoup d’équipes qui sont très très serrées".