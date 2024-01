Terra Botanica : 150 postes à pourvoir

Des postes de conseillers vendeurs végétaux, des hôtes d'accueil-vente, animateurs, cuisiniers, jardiniers, techniciens de maintenance, ou encore employés polyvalents sont proposés. « Nous recherchons d’abord des personnes motivées par l’aventure du végétal et de la biodiversité, plutôt que de simples CV » précise Manon Raguy, la responsable RH de Terra Botanica.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au préalable sur le site internet du parc. Plusieurs créneaux de rendez-vous leur seront alors proposés (8h30, 12h30 ou 15h). « Après une présentation du parc, chacune des personnes participantes à ce job dating pourra rencontrer, lors d’un échange d’une dizaine de minutes, plusieurs des responsables des différents services du parc et ainsi postuler à plusieurs offres », précise le communiqué du parc. « Ce sont d’abord la personnalité du candidat, son savoir-être et sa motivation qui seront les critères déterminants lors du recrutement, bien avant le CV » précise Manon Raguy.

Nouvelle saison

Terra Botanica débutera sa nouvelle saison le 30 mars prochain, avec des nouveautés : la Galerie des papillons et la clairière aux animaux. Le parc proposera aussi un nouveau cycle de conférences et des ateliers sur la biodiversité ainsi qu’une dizaine de dates pour le festival les Envolées Végétales en juillet et août.

Classé dans le TOP 10 des parcs à thème français les plus fréquentés, Terra Botanica a enregistré en 2023 une fréquentation record, avec 554 000 visiteurs.