Le film The Batman est attendu au cinéma le 2 mars 2022. Après un certain nombre de teasers bien sombres avec le Chevalier Noir au centre de l’action, le studio Warner Bros et DC dévoilent aujourd’hui une ultime bande-annonce pleine d'action, intitulée « The Bat and The Cat », dans laquelle Catwoman/Selina Kyle est, cette fois-ci, largement mise en avant. On peut d’ailleurs dire que l’héroïne, incarnée par l’actrice Zoë Kravitz, vole littéralement la vedette à Batman/Bruce Wayne (Robert Pattinson) entre ses répliques bien piquantes et ses cascades spectaculaires. Les deux héros forment toutefois un vrai duo explosif, entre rivalité et passion, ce qui donne place à de belles scènes de lutte (vidéo ci-dessous).

Un nouveau synopsis du film The Batman réalisé par Matt Reeves a aussi été dévoilé il y a quelques semaines : « Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance (…), le justicier solitaire s’est établi comme l’unique incarnation de la vengeance auprès des citoyens. Quand un tueur vise l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une piste d’indices énigmatiques lance le plus grand détective du monde dans une enquête dans le milieu de la pègre, où il rencontre des personnages comme Seline Kyle/Catwoman, Oswald Cobblepot/Le Pinguoin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/Le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves s’accumulent et que le plan du malfaiteur devient clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un peu de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de corruption qui tourmente Gotham City ». Ca promet ! Rendez-vous dans trois mois...