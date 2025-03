“The Electric State”, “The Insider”, à voir le 12 mars

Et là, direction les salles obscures, pour suivre l’histoire d’un couple d’agents secrets, dont la femme (Cate Blanchett) est un beau jour soupçonnée de haute trahison.

Pour son époux (Michael Fassbender), il est temps de faire un choix : son pays ou la femme de sa vie.

Si The Insider pourrait rappeler par certains côtés le M & Mrs Smith avec Angelina Jolie et Brad Pitt, il est en fait beaucoup plus sombre.

Tout droit sorti du cerveau du scénariste de Mission : impossible ou du dernier Indiana Jones, notamment, il est mis en scène par le réalisateur d’Ocean’s Eleven, et s’offre au passage l’ancien James Bond, Pearce Brosnan… Bref, tous les éléments d’un thriller de genre prometteur.