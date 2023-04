The Idol : la série avec Lily-Rose Depp et The Weeknd se dévoile dans une nouvelle bande-annonce sulfureuse (vidéo)

Avis aux fans de The Weeknd : la série pilotée par le chanteur canadien et Sam Levinson (le créateur de Euphoria, ndlr) sortira le 4 juin prochain outre-Atlantique sur HBO Max, et le lendemain en France sur Prime Vidéo via le nouveau Pass Warner. Mais avant cela, le programme sera dévoilé en avant-première en mai prochain au Festival de Cannes, en présence de l’interprète de Blinding Lights et de son acolyte à l’écran, Lily Rose-Depp.

Cette annonce de diffusion a également été l'occasion pour la production de dévoiler une nouvelle bande-annonce. Au programme ? Un quatrième trailer sulfureux rythmé par le titre Gimme More de Britney Spears, et dans lequel on découvre des images exclusives de la relation toxique entre la jeune pop star Jocelyn (Lily-Rose Depp) qui tente de se remettre de la dépression qui l'a conduite à annuler sa dernière tournée, et Tedros (The Weeknd), le patron d’une boîte de nuit au passé trouble.