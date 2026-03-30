The Ocean Cleanup rêve d’océans sans plastique

Et si, un jour, les océans étaient totalement débarrassés de leurs déchets plastiques ? Ce rêve ambitieux est celui de Boyan Slat, un jeune ingénieur et passionné de plongée sous-marine.

Confronté au spectacle alarmant de la pollution plastique dans les mers du monde, il a décidé de passer à l’action et a fondé en 2013 l’organisation The Ocean Cleanup. Son objectif : créer une solution capable de débarrasser les océans de leurs millions de tonnes de plastique flottant.

Pour concrétiser cette vision, Boyan Slat s’est entouré d’une équipe d’ingénieurs et d’océanographes afin de concevoir un dispositif innovant. Plutôt que de parcourir les océans à la recherche des déchets, ils ont imaginé un système qui permettrait au plastique de venir à eux. La clé réside dans une structure flottante en forme de fer à cheval, ancrée au fond des mers par une gigantesque ancre. Cette configuration ralentit légèrement le courant, ce qui suffit pour que les plastiques flottants soient interceptés par le système et piégés, tout en laissant passer la faune marine sans danger.

Après plusieurs années de tests et d’optimisations, la technologie est désormais pleinement opérationnelle. Les résultats sont déjà impressionnants : en 2025, plus de 25 millions de kilogrammes de plastique ont été retirés des océans, et depuis le début des opérations, ce sont plus de 45 millions de kilogrammes qui ont été collectés, aussi bien en mer que dans les rivières. Ces chiffres témoignent du potentiel réel de ce dispositif pour réduire l’ampleur de la pollution plastique à grande échelle.

En 2026, l’organisation concentre ses efforts sur la baie de Manille aux Philippines, une zone particulièrement critique, alimentée par plusieurs cours d’eau qui transportent quotidiennement des tonnes de plastique vers la mer. L’ambition de The Ocean Cleanup est de démontrer que, grâce à la technologie et à la collaboration internationale, il est possible de lutter efficacement contre cette catastrophe environnementale.