« The Reality Quiz » à Angers : un plateau TV, comme si on y était

Se croire dans un jeu télévisé, cela vous tente ? Depuis le début du mois de novembre, « The Reality Quiz » propose aux curieux une expérience « inédite » à Angers. Maxime Mourin, le gérant de la société, assure que « de 10 à 90 ans » et de 3 à 10 joueurs, vous pouvez venir au sein de deux salles de jeu tester vos connaissances de culture générale à travers plus de 1000 questions, que ce soit en cinéma, sport, série, littérature ou même sous forme de blind test.

"Une expérience immersive comme sur un plateau TV"

La mission première pour le gérant, c’est de plonger le joueur dans la plus grande interaction possible : « on a essayé de reproduire une expérience immersive comme sur un plateau TV : écran géant, pupitre, lumière dynamique pour profiter de toute la scénographie mise en place. » De plus, les joueurs se retrouvent face à un écran, et, « comme toute émission TV, on a aussi notre présentateur. C’est un animateur virtuel qui va venir expliquer les manches. »

Au total, le jeu comporte neuf manches dans lesquelles les joueurs pourront choisir leur thème. Il y a d’abord un « top départ » pour se familiariser avec le buzzer ; le « casino » pour faire arrêter la roue ; le « top réflexe » pour répondre le plus rapidement possible ; ou encore le « braquage ». L’objectif est bien évidemment de marquer le maximum de points, et celui qui remporte la partie gagne une place offerte.

Le coût d’une partie est de 18 euros, et l’objectif pour la salle de jeu angevine, à l’avenir, est notamment de multiplier le nombre de questions dans chacune des manches.