Elle nous a envouté avec sa voix soul, et son univers gospel, la blésoise Deborah intègre The Voice

Fille de Pasteur, Deborah est la petite dernière d'une famille où tout le monde chante. Elle pratique en chorale depuis son plus jeune âge et est une habituée des scènes blésoises. C'est en participant à un concours qu'elle prend goût à la scène en solo. Cette passion l'a mené jusqu'à la scène de The Voice. Elle se confie sur son aventure au micro de Vibration.

Déborah, comment la musique est entrée dans ta vie ?

On est tous musiciens dans la famille. Nos parents nous ont rapidement poussés dans les écoles de musique de Blois. J'ai fait mes premières scènes avec mes soeurs dans la région Centre. C'est comme ça que j'ai su que c'était pour moi.

Pourquoi as-tu candidaté à The Voice ?

La production m'a repéré sur les réseaux sociaux. Ca faisait 2/3 ans qu'elle me contactait. Elle m'a demandé de participer au casting. Au début, j'ai dit non. Mais quand on m'a rappelé l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer... Au fur et à mesure que je passais les castings, je commençais à prendre goût à l'aventure. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les auditions à l'aveugle.

Le jury a eu beaucoup de mal à entrer dans ton univers. Ce qui a par exemple bloqué Vianney, qui t'a pourtant trouvé super. Zazie est la seule à s'est retourné, à la dernière seconde, en avouant ne pas baigner dans le gospel. C'est la coach que tu souhaitais avoir ?

J'avais une préférence pour Mika, mais je me suis dit, si ça se retourne tant mieux, qu'importe le coach.

Nikos Aliagas t'a réservé une belle surprise à l'issue de ta prestation. Il savait que tu étais très fusionnel avec ta famille. Qu'avait-il prévu ?

Mes soeurs sont montées sur le plateau avec ma petite-nièce. Je ne m'y attendais pas, c'était pas du tout prévu. Ca m'a beaucoup touché. On a pu chanter ensemble à la demande de Vianney et Zazie.

Qu'est-ce que The Voice peut t'apporter ?

Plus de contrats, plus de concerts. Mais aussi les conseils des coachs et bien sur la rencontre avec les autres candidats.

Tu es venu avec du gospel, mais as-tu le souhait de t'ouvrir sur d'autres styles musicaux ?

Bien sûr. Je suis ouverte et je sais que je ne suis pas que chanteuse de gospel. Je sais interpréter d'autres chansons, d'autres styles. Je ne suis pas que Déborah, la chanteuse de gospel.

Pour suivre l'aventure de Deborah, rendez-vous prochainement dans les battles de The Voice sur TF1, en partenariat avec Vibration.