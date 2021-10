Une victoire méritée et presque sans surprise ! Favorite depuis le début de cette saison exceptionnelle célébrant le 10e anniversaire de l’émission, Anne Sila a remporté la finale de The Voice All Stars, hier soir sur TF1, avec 37,5 % des votes des téléspectateurs, devant Louis Delort avec 20,8 % et MB14 avec 20,6 % des suffrages. Issue de l’équipe de Florent Pagny, comme lors de la saison 4, la chanteuse a brillé et nous a fait vibrer tout a long de la soirée. Et ce, dès les premières secondes de l’émission !

Hissée sur un échafaudage avec MB14, lui aussi favori, la jeune femme de 31 ans a quasiment fait de l’ombre aux autres Talents pour l’ouverture de l’émission sur le tube Rise like a Phoenix de Conchita Wurst. Puis, elle a chanté en duo avec Nolwenn Leroy, l’une des invitées de la Finale, sur le titre Quand on n'a que l’amour de Jacques Brel. Frissons ! Le public, les Coachs, Nolween Leroy, tout le monde est « bouleversé » par la prestation d’Anne Sila. Pour son passage en solo, elle a ensuite choisi de changer complètement de registre, de se lancer un challenge, en interprétant Creep de Radiohead. Un pari risqué, mais réussi, car, encore une fois, elle a fait l’unanimité !

Aux alentours de 23 h 30, retour du vrai direct (les prestations ont été enregistrées la veille à cause d’un souci de planning.) avec un Mika en duplex. Les votes du public sont comptabilisés par l’huissier de l’émission et Anne Sila est sacrée plus belle Voix de toutes les Voix. Voici les images de son sacre :

ANNE SILA CHANTE AVEC LES AUTRES TALENTS

ANNE SILA CHANTE EN DUO AVEC NOLWENN LEROY

ANNE SILA CHANTE EN SOLO

LE PARCOURS D'ANNE SILA DANS THE VOICE ALL STARS