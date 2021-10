C’est le jour J. Ce soir, c’est la Grande Finale de The Voice « All Stars » présentée par Nikos Aliagas. Après six semaines de compétition, nous connaîtrons enfin « la plus belle Voix de toutes les Voix ». Qualifiés la semaine dernière lors d’une demi-finale époustouflante, les Talents finalistes que sont Amalya (équipe Jenifer), MB14 (équipe Florent Pagny), Anne Sila (équipe Florent Pagny), Terence (équipe Mika), Manon (équipe Florent Pagny) et Louis Delort (équipe Patrick Fiori) vont s’affronter une ultime fois sur la scène pour tenter de remporter le trophée des 10 ans de The Voice.

Pour cette « Grande Finale d’une saison unique », les Talents seront accompagnés par de grands artistes français et internationaux. « Des invités de Prestige », évoque d’ailleurs la chaîne sur Twiter. Ed Sheeran, Clara Luciani, Nolween Leroy, Amel Bent, Garou et Soprano seront présents pour soutenir et chanter en duo avec les Finalistes. Une soirée exceptionnelle en perspective !

Rendez-vous ce samedi 23 octobre à partir de 21 h 05 sur TF1.