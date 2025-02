The Voice : une candidate de 96 ans, Colette, passe les auditions à l’aveugle !

Crédit : Capture d'écran Youtube The Voice

Colette, 96 ans, participe à The Voice !

Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves ! Colette, une artiste bretonne, participe aux auditions à l’aveugle de l’émission The Voice. Petite particularité, elle est âgée de… 96 ans, un record pour une participante à un télécrochet ! Sa prestation sera diffusée ce samedi 22 février sur TF1. Celle qui a été inscrite à l’émission par un journaliste a travaillé pour Sacha Distel, Luis Mariano, Annie Cordy et Juliette Gréco. « Finalement, j’ai fait une carrière de compositrice et je n’ai pas fait une carrière de chanteuse », confie-t-elle dans le portrait diffusé par la chaîne. « J’ai eu peur : d’être devant le public, d’être sur scène », admet la nonagénaire qui réalise avec l’émission « le rêve de toute sa vie ».