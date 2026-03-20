The Weeknd entre dans l’histoire en France avec 15 singles de diamant

La popularité de The Weeknd en France ne faiblit pas. Le lundi 16 mars, le Syndicat national de l’édition phonographique a officialisé une nouvelle certification pour l’un de ses titres récents : One Of The Girls. Le morceau atteint désormais le niveau de single de diamant, une distinction qui correspond à 50 millions d’équivalents streams.

Cette nouvelle récompense n’est pas anodine. Elle permet à l’artiste canadien de franchir un cap inédit pour un artiste anglophone sur le marché français : quinze singles certifiés diamant. Un chiffre qui témoigne de l’empreinte durable laissée par ses chansons auprès du public, notamment depuis le milieu des années 2010.

Au fil des années, plusieurs de ses titres sont devenus de véritables incontournables des playlists et des radios. Des morceaux comme Starboy, Blinding Lights ou encore Save Your Tears ont largement contribué à installer The Weeknd parmi les artistes internationaux les plus populaires en France, mêlant pop, R'n'B et influences électroniques dans un style immédiatement reconnaissable.

Ce record illustre aussi l’évolution des usages musicaux. Aujourd’hui, les certifications reposent en grande partie sur les performances en streaming, un domaine où The Weeknd excelle depuis longtemps. Ses titres cumulent des milliards d’écoutes dans le monde et continuent de toucher de nouvelles générations d’auditeurs.

Avec ce quinzième single de diamant, The Weeknd confirme donc son statut d’artiste incontournable sur la scène internationale… et particulièrement en France, où son succès ne semble pas près de ralentir.