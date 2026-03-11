Timothée Chalamet : Les réactions à ses propos sur le ballet et l’opéra

Tout part d’une discussion publique entre Timothée Chalamet et Matthew McConaughey lors d’un événement organisé par CNN et Variety. Au cours de l’échange, l’acteur américain explique qu’il ne se voit pas travailler dans des univers comme le ballet ou l’opéra.

Selon lui, ces domaines peuvent parfois donner l’impression d’essayer de maintenir en vie des formes artistiques qui n’intéressent plus vraiment le grand public. Une remarque lancée dans le cadre d’une conversation plus large sur l’évolution du spectacle et du cinéma. Rapidement, l’extrait de l’interview se retrouve sur les réseaux sociaux et déclenche de nombreuses réactions. L’acteur, connu pour ses rôles dans Call Me by Your Name, Dune ou encore Wonka, devient alors le centre d’un débat inattendu autour des arts classiques.

Des réactions nombreuses… mais pas uniquement négatives

Comme souvent avec ce type de séquence virale, les réactions ont été variées. Certains artistes du monde du ballet et de l’opéra ont exprimé leur désaccord avec les propos de l’acteur, rappelant la richesse et la vitalité de ces disciplines. La ballerine américaine Misty Copeland a par exemple souligné que ces arts existent depuis plusieurs siècles et continuent d’attirer des spectateurs à travers le monde.

Dans le monde de la musique, l’artiste Doja Cat a également réagi en ligne, indiquant la discipline et le travail des danseurs dans ces métiers et la beauté de ces arts.

Mais toutes les réponses n’étaient pas forcément critiques. Sur internet, de nombreux internautes ont réagi avec humour, transformant la polémique en mèmes ou en blagues. Certains médias et émissions télé ont même tourné l’affaire en dérision. L’Opéra de Seattle, par exemple, a même lancé un code promotionnel baptisé « Timothée » pour offrir des réductions sur des billets d’opéra, transformant la polémique en opération de communication.

Résultat, la discussion s’est rapidement transformée en un vaste échange entre amateurs de culture classique, fans de cinéma et internautes curieux.

Une polémique qui remet les arts classiques sur le devant de la scène

Au-delà de la controverse, plusieurs observateurs soulignent que cette séquence a eu un effet inattendu : remettre le ballet et l’opéra dans la conversation publique. Dans un paysage culturel dominé par les plateformes et les formats courts, ces disciplines sont rarement au centre des débats médiatiques. Or, en quelques jours, elles se sont retrouvées au cœur des discussions sur les réseaux sociaux et dans la presse. Certaines institutions culturelles ont même profité de l’occasion pour rappeler l’importance de ces arts, leur héritage historique et leur capacité à se renouveler.

Finalement, même si les propos de Timothée Chalamet ont pu susciter des critiques, ils ont aussi eu un effet inattendu : relancer l’intérêt et la curiosité autour du ballet et de l’opéra. Une preuve que, plusieurs siècles après leur naissance, ces formes artistiques continuent de faire parler d’elles.