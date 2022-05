Tony et son épouse accueillent une réfugiée ukrainienne : il la quitte pour la jeune femme au bout de 10 jours (photos)

10 ans de relation stoppés en 10 jours. Tony et Lorna Garnett, un couple de Britanniques, a récemment décidé d’accueillir chez eux Sofia, une réfugiée ukrainienne de 22 ans fuyant son pays à cause de la guerre. Seulement voilà. Au bout de 10 jours, Tony a mis fin à son couple et a quitté le domicile familial où il vivait avec sa femme et leurs deux enfants. Il est ainsi retourné vivre chez ses parents avec Sofia, l’Ukrainienne dont il est tombé amoureux, comme l’explique The Sun.