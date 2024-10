Tour de France 2025 : le parcours dévoilé, une étape Chinon-Châteauroux !

Le peloton passera cette année encore par le Centre-Val de Loire ! Le parcours de la 112ème édition masculine du Tour de France a été dévoilé ce mardi 29 octobre. La course s’élancera le 5 juillet de Lille et arrivera le 27 sur les Champs-Élysées à Paris. La neuvième étape, le 13 juillet, s’élancera d’Indre-et-Loire, et plus précisément de Chinon. Une première pour la sous-préfecture, qui a cependant accueilli une arrivée d’étape du Tour de l’Avenir en 2023. Le dernier passage de la Grande Boucle en Indre-et-Loire est récent, puisque Tours avait accueilli un départ d’étape en 2021.

Châteauroux reçue 5 sur 5 !

Comme il y a 3 ans, le peloton prendra la direction de Châteauroux, dans l’Indre. La ville accueille le Tour pour la 5ème, après 1998, 2008, 2011 et 2021. Si cette étape de plaine semble promise aux sprinteurs, elle devrait connaitre un vainqueur différent cette année. Les trois dernières arrivées à Châteauroux ont en effet été remportée par un seul et même homme, Mark Cavendish. Le recordman de victoires d’étapes sur la Grande Boucle (35 victoires, une de plus qu’Eddy Merckx), devrait en effet prendre sa retraite à la fin de la saison 2024. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, Châteauroux, ville du ministre des Sports Gil Avérous, va donc accueillir l’un des plus importants événements sportifs au monde pour le deuxième été consécutif.