Tour Vibration 2023 : 20 nouveaux noms dévoilés, découvrez la programmation ville par ville !

Le 19 juin dernier, Vibration vous dévoilait les 10 premiers artistes présents à la rentrée au Tour Vibration 2023 avec Christophe Willem, Keen’V, Jain, Tom Gregory, 47TER, Ridsa, Hervé, Mentissa, Calema et Boris Way. Ce vendredi 7 juillet, nous avons le plaisir de vous annoncer 20 nouveaux noms qui feront partie de ce grand rendez-vous en Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, ainsi que la programmation pour chacune des villes. Et c’est pas fini ! D’autres artistes devraient également être annoncés d’ici la fin de l’été…

Châteauroux

8 artistes sont déjà annoncés pour le 1er septembre place voltaire à 20h avec 47Ter, Lucenzo, Lynda, Maëlle, Philippine Lavrey, Tayc, Tom Gregory et Yanns.

Vendôme

7 artistes feront vibrer Vendôme le 9 septembre à 20h : Broken Back, Christophe Willem, Heritage Goldman, Hervé, Ridsa, Sola et Zaoui.

Romorantin-Lanthenay

Rendez-vous le 16 septembre au Parc des expositions de la Pyramide à 20h avec sur scène Black M, Boris Way, Keen’V, La Petite Culotte, Marina Kaye, Nuit Incolore, Pierre de Maere et Sola.

Sully-sur-Loire

Les concerts auront lieu au parc du Château à 20h le 22 septembre ! Calema, Grégoire, Jain, Maëlle, Mentissa, Ridsa et Trinix feront danser les spectateurs de Sully-sur-Loire.

Le Mans

Le 30 septembre au parking des Quinconces à 20h, 8 artistes enflammeront Le Mans avec Black M, Colt, Grégoire, Hatik, La Petite Culotte, Lucenzo, Marina Kaye et Ofenbach.