Tour Vibration 2023 : les premiers artistes dévoilés !

Le Tour Vibration 2023 revient au mois de septembre ! Cette année encore, de nombreux artistes sont annoncés. L’heure est venue de vous dévoiler les premiers invités…

Pour rappel, le Tour Vibration, plus grand festival de musique gratuit en Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, débutera son édition 2023 à Châteauroux le 1er septembre. Puis il vous donne rendez-vous à Vendôme le 9 septembre, et à Romorantin-Lanthenay le 16 septembre. Les festivaliers sont ensuite attendus dans le parc du château de Sully-sur-Loire, le 22 septembre, avant de clôturer cette édition au Mans, le 30 septembre ! Le Tour Vibration est possible grâce au soutien des collectivités qui l’accueillent. L’an dernier, 39 artistes se sont succédés sur la scène du Tour Vibration. Et cette année encore, cela s’annonce grandiose ! Parmi les premiers artistes confirmés pour cette édition 2023, on retrouve… Christophe Willem Le chanteur était déjà présent l’an dernier, sur la date du Mans. Christophe Willem en quelques chiffres, c'est 6 albums dont 1 disque de diamant, 2 disques de platine, 1 disque d'or, et plus d'un million d'albums vendus en cumulé. Grand vainqueur de la saison 4 de l’émission Nouvelle Star, le natif du Val-d'Oise est toujours aussi amoureux de la scène et est actuellement en pleine tournée dans toute la France. Son dernier clip J’tomberai pas est proche de dépasser les 3 millions de vues.

Keen’V Lui aussi est un habitué du Tour Vibration. Il était présent à Blois l’an dernier, mais aussi en 2017, 2018 et 2019 ! Sans surprise, il devrait faire danser le public cette année encore, avec notamment son dernier titre, Tu mentais. Durant sa carrière, l'artiste a sorti 10 albums. Résultat : 5 disques de platine, 1 double disque de platine et 4 disques d'or. Le natif de Seine-Maritime est aussi connu pour ses différents tubes l'ayant accompagné durant toute sa carrière, comme J'aimerais trop ou Prince charmant, des morceaux qui lui ont permis de dépasser la barre du milliard de vues sur YouTube. Et son onzième album Equilibre sortira le 7 juillet prochain.

Jain Jain sera elle aussi sur la scène du Tour Vibration. Elle nous avait déjà fait l’honneur de sa présence en 2019. Au cours de sa carrière, elle a connu plusieurs succès grâce à ses différents projets. Son premier album, Zanaka, sorti en 2015, est certifié double disque de platine. Son deuxième album, Soldier, disponible depuis 2018, est quant à lui disque de platine. La chanteuse est de retour avec un nouvel album, The Fool, qu’elle présentera sur la scène du Tour Vibration.

Tom Gregory L’artiste britannique a séduit les Français avec son single « Forget Somebody », que vous avez surement déjà entendu sur Vibration ! L'ancien candidat de The Voice UK comptabilise des millions de streams. Plus d'un an après sa tournée européenne et la sortie de son second album à succès Things I Can't Say Out Loud sorti en 2021, Tom Gregory revient aujourd'hui sur le Tour Vibration.

47Ter Ce groupe de jeunes rappeurs vient tout droit de Bailly dans les Yvelines. Connu grâce à une série de freestyles postés sur les réseaux sociaux, les 3 amis ne perdent pas de temps et enchainent EP, albums, ainsi que récompenses, comme leur single Côte Ouest qui a été certifié disque de diamant. Le groupe a également sorti en avril dernier l’album Au bon endroit qui comporte 2 featurings : Tayc et La Fouine.

Ridsa Lui aussi, on ne le présente plus ! Le chanteur originaire d’Orléans est un habitué du Tour Vibration. Après s’être fait connaître sur Internet, Ridsa comptabilise aujourd'hui plus de 670 millions de vues sur YouTube. Ridsa, c'est notamment plusieurs gros singles dont Là c'est die, Pardon, ou encore Santa Maria, tous les trois certifiés singles de platine. Le chanteur revient en 2023 avec son tout dernier album Equateur.

Hervé Influencé par différents styles musicaux venant de tous horizons, le chanteur Hervé commence sa carrière de chanteur au sein du duo franco-britannique Postaal. En 2021, l'artiste est désigné "révélation masculine de l'année" lors des Victoires de la musique et a sorti son deuxième album Intitulé Intérieur vie en janvier 2023, un projet où l'on retrouve le single Si tu savais.

Mentissa Mentissa est une jeune artiste originaire de Belgique. Grande passionnée de musique, c'est en 2014 qu'elle remporte la célèbre émission The Voice Kids en Belgique. En 2021, elle finira finaliste de la version française de l'émission où elle sera coachée par Vianney, avec qui elle collaborera au cours de la même année. L’année d’après, Mentissa dévoile son premier album La Vingtaine où l'on retrouve les morceaux Et Bam et Attendez-moi. Et cette année, l'artiste entamera une tournée de 5 dates à travers la France.

Calema Originaire de Sao Tomé-et-Principe, Calema est un duo composé de deux frères nommés Antonio et Fradique. De 2010 à 2020, les deux artistes ont sorti quatre albums à la fois en France et au Portugal. Le dernier en date, Yellow, est lui sorti en 2020 et contient le morceau Te Amo, certifié single de platine. Depuis, les deux frères sont apparus sur différentes collaborations internationales et continuent en 2023 avec des singles tel que Onde anda.