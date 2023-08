Tour Vibration 2023 : 6 nouveaux noms dévoilés, découvrez la programmation complète !

Six nouveaux artistes vont enflammer les scènes du Tour Vibration à la rentrée. Ils s'ajoutent aux 30 annoncés précédemment. Sound of Legend sera sur la scène de Châteauroux le 1er septembre. Vendôme le 9 septembre recevra Ronisia, Slimane sera à Romorantin-Lanthenay le 16 septembre. Sully-sur-Loire accueillera Loi le 22 septembre, et enfin au Mans le 30 septembre, Vianney et Vitaa seront de la partie.

Comme l'année dernière, Yaniss lancera chaque concert du Tour Vibration 2023 avec 20 minutes de mix.

Retrouvez ci-dessous la programmation complète du Tour Vibration 2023

Le 1er septembre à Châteauroux, Place Voltaire à 20h

Le Tour Vibration débute avec une très belle affiche : 9 artistes sont attendus à Châteauroux : 47Ter, Lucenzo, Lynda, Maëlle, Philippine Lavrey, Sound of Legend, Tayc, Tom Gregory et Yanns.

Le 9 septembre à Vendôme, Les Grands Prés à 20h

7 artistes feront vibrer les spectateurs de Vendôme : Broken Back, Christophe Willem, Heritage Goldman, Hervé, Ronisia, Sola et Zaoui.

Le 16 septembre à Romorantin-Lanthenay, Parc des expositions de la Pyramide à 20h

À Romorantin-Lanthenay, 10 artistes viendront enflammer la scène : Black M, Boris Way, Keen’V, La Petite Culotte, Maelle, Marina Kaye, Nuit Incolore, Pierre de Maere, Slimane et Sola.

Le 22 septembre à Sully-sur-Loire Parc du Château à 20h

Calema, Grégoire, Jain, Loi, Maëlle, Mentissa, Ridsa et Trinix, sont les 8 artistes qui feront danser les spectateurs de Sully-sur-Loire.

Le 30 septembre au Mans au parking des Quinconces à 20h

Black M, Colt, Grégoire, Hatik, La Petite Culotte, Lucenzo, Marina Kaye, Ofenbach, Vianney et Vitaa.

Chaque soirée s’annonce inoubliable grâce à une programmation exceptionnelle et est rendue possible par le soutien des collectivités qui accueillent le Tour Vibration : la Mairie de Châteauroux, la Mairie de Vendôme, la Mairie de Romorantin, la Mairie de Sully-sur-Loire, la Mairie du Mans, le Comité des fêtes de Sully-sur-Loire, la communauté des communes du Romorantinais et Monestois ainsi que les départements de l’Indre et du Loiret.