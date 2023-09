Depuis le succès de « Clic clic pan pan », qui affiche plus de 120 millions de vues sur YouTube, Yanns ne s’arrête pas. Le chanteur a sorti quatre albums en deux ans, et a encore des choses à nous dire. « C’est un peu ma façon de faire, ma marque de fabrique, faire beaucoup de titres », nous explique le jeune Lorrain. Même s’il avoue qu’il court un peu partout, pas question de faire une pause dans sa carrière, pour le moment.

Au contraire, l’artiste est en train de travailler sur la réédition de son dernier album, « 19983 sorti en juin dernier. « C’est une redécouverte de Yanns (…) J’ai essayé de me concentrer et de créer une alchimie totalement différente, où je parle un peu de ma vie. Je voulais que les gens connaissent aussi « Yannick », la personne derrière Yanns. »

Cet album, les fans pourront aussi le découvrir sur la scène puisqu’une tournée est programmée en cette fin d’année 2023. La star de TikTok sera notamment sur la scène de l’Oasis au Mans le 5 octobre. « On va être avec des musiciens. Pour moi, ça va être un renouveau parce que je n’ai jamais chanté sur scène avec des musiciens qui m’accompagnent ».

Un titre pour Netflix ?

Grâce à son succès sur les réseaux et ses millions de vues cumulées sur ses clips, Yanns a eu la joie d’être approché par le géant du streaming, Netflix. Ce dernier travaillerait sur une série internationale, avec des chanteurs, et aurait approché Yanns pour qu’il propose un titre. « Il n’y a rien qui est validé, donc je ne veux pas faire de faux espoirs, parler d’un projet qui ne se fera peut-être pas, nous précise-t-il prudemment. En tout cas, si ça se fait, je ne dois pas chanter en français. Ça serait un titre en espagnol. Ils n’ont pas encore les dates de tournage et de sortie, donc je croise les doigts ».

Pour l’heure, aucun calendrier n’est donc fixé. Affaire à suivre…