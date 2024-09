Le Tour Vibration enflamme Châteauroux devant 30 000 spectateurs !

Ridsa sur la scène du Tour Vibration à Châteauroux Crédit : Vibration / NCH Production

Une nouvelle date de folie pour le Tour Vibration avant de clôturer la plus grande tournée de concerts gratuits de la région samedi 28 septembre au Mans.

Des chansons reprises en cœur, de la joie, de l’émotion… L’effet Tour Vibration a encore frappé vendredi soir ! Pour son avant-dernière date, la tournée a investi le Boulodrome de Châteauroux pour une soirée pleine de festivités et de partage. Alors que des orages étaient prévus dans la soirée, une bonne étoile à veillé sur la ville pour laisser les 30 000 spectateurs profiter pleinement. Yaniss démarre cette soirée de concerts. Depuis le début de la tournée, c’est à lui que revient l’honneur d’ouvrir les festivités avec ses platines et sa bonne humeur. Dans une ambiance "club", le DJ originaire de Dijon est parti pour près d’une demi-heure de set en reprenant les plus gros hits du moment. Dans la foule, les épaules sont balancées de droite à gauche, les hochements de tête deviennent de plus en plus rythmés : la soirée se lance ! Elle aussi est l’un des visages de ce Tour Vibration 2024. La Tourangelle Kiona succède à Yaniss sur la scène. Un vrai rêve éveillé pour celle que l’on a découvert dans The Voice, et qui a seulement 18 ans à l’occasion de chanter sur scène devant des milliers de personnes. Après ce moment de douceur, place à Daysy. La chanteuse caennaise connait déjà bien la scène, elle qui a déjà fait les premières parties de Mika et chanté en live avec Eagle-Eye Cherry dans l’émission Taratata. Après un premier EP sorti il y a un peu moins d’un an, la Normande est revenue début septembre avec "Nouveau départ", qu’elle a d’ailleurs chanté sur scène.

La Normandie prend d’ailleurs ses quartiers. Après Daysy, c’est un autre Caennais (et pas le dernier de la soirée qui plus est !) qui prend le relais. Joseph Kamel fait son apparition devant les milliers de spectateurs. Le jeune homme de 28 ans, qui fait partie des sensations françaises du moment, a notamment interprété "Beau" et son dernier titre "Ton regard", extrait de son premier album "Miroirs". L’ambiance est au rendez-vous et les artistes se succèdent on stage. Une autre voix masculine raisonne aux pieds du Boulodrome. C’est celle de Grégoire ! Découvert il y a 16 ans grâce à son titre "Toi + Moi", le chanteur originaire de l’Oise est toujours aussi populaire. Le moment était beau et rempli d'émotions quand il chanté son dernier single, "Vivre", sorti à la mi-juin.

Grégoire sur la scène du Tour Vibration 2024 à Châteauroux Crédit : Vibration / IOA Production

Après la douceur et l’émotion, place… à la folie ! Et qui de mieux pour transformer une foule en karaoké géant à ciel ouvert ? La Petite Culotte bien sûr ! Guitare à la main et chemise déboutonnée, le Corse de 34 ans a été accueilli sous les acclamations du public. C’est parti pour plus de 20 minutes déchainées ! Avec des reprises de "Bella Ciao" ou encore "Sarà perché ti amo", l'ambiance était endiablée. La foule n’a pas le temps de redescendre que Pierre Garnier fait son apparition sur scène. "Pierre, on t’aime !", "J’y crois pas c’est Pierre Garnier en vrai !" : c’est un accueil digne des plus grandes rockstars que le chanteur caennais reçoit de la part du public castelroussin. Le chouchou et vainqueur de la Star Academy, qui a désormais pris son envol avec un premier album sorti le 7 juin et une tournée de concerts et de Zéniths, a vu les fans reprendre en chœur ses titres "Ceux qu'on était", "Nous on sait" et "Chaque seconde".

Au tour de Ridsa de participer à la fête. "Là c’est die" ou encore "Santa Maria", le chanteur orléanais a enchainé ses hits aux sonorités hispaniques qui n’ont pas manqué de faire bouger la foule. La soirée touche presqu’à sa fin. Mais l’ambiance n’est pas près de redescendre. "A-ah barzardée, ah elle est bazardée" : Keblack et sa chanson Bazardée (2017) se joignent à la fête ! "Est-ce que vous êtes prêts ?". Oui, sans hésiter ! Le rappeur de 32 ans offre 20 minutes de show pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Keblack sur la scène du Tour Vibration 2024 à Châteauroux Crédit : Vibration / IOA Production