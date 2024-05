Environ 125.000 personnes ont assisté l’an dernier au Tour Vibration ! Pour rappel, une quarantaine d'artistes avaient répondu présents, et notamment Tayc, Vianney, Black M, ou encore Vitaa. « Nous sommes ravis d’annoncer le retour du Tour Vibration cette année encore, déclare Jean-Eric Valli, président du Groupe 1981. Après l’édition 2023 qui fut exceptionnelle, nous sommes impatients de retrouver notre public et d’en rencontrer de nouveaux notamment dans les deux nouvelles villes où se rendra le Tour. Avec ces 5 dates, nous continuons à célébrer la musique et à rassembler les jeunes et les familles autour de ce rendez-vous emblématique. Merci aux collectivités pour leur soutien et pour rendre possible cet événement incontournable».

Cinq dates sont donc confirmées pour cette édition 2024, avec l’accueil du Tour dans deux nouvelles villes !

Rendez-vous tout d’abord à Saint-Cyr-en-Val (Loiret) le 5 septembre, au parc du Château de la Motte.

Puis, direction l’aérodrome de Sorigny (Indre-et-Loire) le 7 septembre

Le 14 Septembre, le Tour Vibration s’installera au parc des expositions de Romorantin (Loir-et-Cher)

Rendez-vous ensuite le 20 septembre au Boulodrome de Châteauroux (Indre).

Enfin, le Tour Vibration s’achèvera le 28 septembre, sur le parking des Quinconces au Mans (Sarthe).

Pour connaitre les artistes qui seront présents, encore un peu de patience… Les premiers noms vous seront dévoilés dans quelques semaines.