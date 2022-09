Tour Vibration / Terres de Jim : découvrez les premières images

Pour la première fois de son histoire, le Tour Vibration fait étape aux Terres de Jim pour deux soirées événements ! Retrouvez les images de la première partie de ce gros week-end festif !

Le rendez-vous était pris entre Vibration et les Terres de Jim ! La première journée d'événement n'a pas déçu. Conçues autour d’un univers agricole aux multiples facettes, les Terres de Jim proposent le temps d'un week-end plusieurs animations pour séduire petits et grands. Au programme : compétitions de sports mécaniques, des expositions de matériel, des démonstrations végétales et animales, un village des producteurs français, un labyrinthe géant, un espace enfants ... sans oublier le passage du Tour Vibration ! Ce vendredi soir à Outarville, Bob Sinclar, Feder, Sound of Legend, Boris Way et Pascal Letoublon ont enflammé la soirée pendant plus de trois heures, pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs présents ! Retrouvez les premières images maintenant !

Pascal Letoublon - "Friendship"

Sound Of Legend - "Blue"

Boris Way - "Running Up That Hill"

Feder - "Industry Baby"