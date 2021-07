Bruno Solo s’installera dans la région angevine, du 9 au 16 septembre prochain, pour tourner la nouvelle saison de La guerre des trônes, diffusée sur France 5. Pour ce tournage, l’équipe de production recherche de nombreux figurants, hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans.

Les candidats intéressés sont invités à envoyer un mail directement sur le site internet castprod.com, en précision « Angers » et votre âge dans l’objet du mail.

« Diane de Poitiers » en Centre-Val de Loire

Un autre tournage est prévu au mois d’Octobre, en Centre-Val de Loire. Celui du téléfilm « Diane de Poitiers », réalisé par Josée Dayan. Mathieu Amalric, Nicolas Duchauvelle, Jean Réno et Isabelle Adjani figurent au casting.

L’équipe de tournage est alors à la recherche de femmes et hommes de plus de 16 ans. Là aussi, vous pouvez postuler via le site castprod.com.