Tournée, 5ème album, projets à venir... Joyce Jonathan se confie avant sa venue à O’Tempo

En tournée dans toute la France jusqu’en 2023, la chanteuse de 32 ans sera de passage sur la scène du festival O’Tempo à Boigny-sur-Bionne le 28 août. L’occasion de se reconnecter avec le public et de jouer les nouveaux titres de son 5ème album.

« C’est un regain d’énergie après avoir été stoppée pendant 3 ans ». Joyce Jonathan ne cache pas sa joie de retrouver la scène et le public à l’occasion de la tournée de son 5ème album, sorti le 11 mars dernier. La désormais maman d’une petite fille d’un peu plus d’un an enchaine les concerts, dont celui du festival O’Tempo à Boigny-sur-Bionne dans le Loiret fin août. « Cet été j’ai voulu accepter tous les concerts qui me plaisaient, explique-t-elle. C’est tellement vivant de rencontrer le public et de partager de vrais moments ».

Reprise des concerts Reprise des concerts Reprise des concerts Crédit: Rédaction

Une communion avec la foule dont se réjouit la chanteuse, surtout en période estivale avec la présence de nombreux vacanciers : « On peut se retrouver avec des personnes des quatre coins de la France voire même de l’étranger. C’est hyper sympa d’avoir ce mélange au sein d’un même concert ». « Chaque album correspond à une tranche de vie » Avec son 5ème album intitulé Les p’tites jolies choses sorti le 11 mars, Joyce Jonathan s’inspire de ces 3 dernières années écoulées « riches émotionnellement ». Un double album qui se scinde en une partie jazz et une collaboration avec Ibrahim Alouf, et une autre plus folk qui ressemble à « ses chansons de toujours » à l’acoustique, entre piano et guitare. Joyce Jonathan revient en détail sur ce nouvel album.

5ème album 5ème album 5ème album Crédit: Rédaction

Parmi les 18 titres présents, un featuring inédit avec l’américain Jason Mraz et le titre À la vie comme à la mort, une adaptation française de sa chanson Could I love you anymore. Une collaboration dont rêvait depuis longtemps la chanteuse de 32 ans. « Je l’ai découvert il y a 12 ans et ça fait plusieurs années que je tente de travailler avec lui », raconte-t-elle. On l’écoute en détail.

Featuring avec Jason Mraz Featuring avec Jason Mraz Featuring avec Jason Mraz Crédit: Rédaction

Joyce Jonathan et Jason Mraz se sont ensuite retrouvés à Los Angeles après le confinement pour tourner le clip, « une très belle rencontre » et « une très belle expérience » pour l’artiste française. Un métier de passion À peine son 5ème album sorti, Joyce Jonathan bouillonne déjà d’idées pour la suite, entre projets avec des amis musiciens et duos sur scène.

Projets à venir Projets à venir Projets à venir Crédit: Rédaction