147 portraits de sportifs tourangeaux pour habiller le Palais des Sports

Mettre en lumière "ceux qui font le sport à Tours au quotidien", c’est le but de la Ville et son projet de renouveau de la vitrophanie du Palais des Sports. D’ici l’été prochain, 147 portraits de sportifs tourangeaux viendront habiller les vitres du bâtiment. Des portraits aux profils divers et variés, comme le rappelle Éric Thomas, adjoint au sport à la mairie de Tours : "Il y a une mixité souhaitée de sports et de pratiquants, avec des sportifs d’hier et d’aujourd’hui et des talents de demain".

On retrouvera donc à travers ces portraits les acteurs locaux du sport tourangeau, qu’ils soient amateurs, professionnels, valides et non-valides, bénévoles, éducateurs ou encore arbitres. Mais avant de décrocher sa photo installée en grand sur les vitres du Palais des Sports, il faut candidater et être sélectionné… À ce jour, plus de 400 profils ont déjà été transmis aux services concernés.

Les précisions d’Éric Thomas.