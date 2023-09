Tours accueillera la prochaine cérémonie du Guide Michelin !

La gastronomie sera en fête à Tours l’an prochain ! La ville accueillera la cérémonie du Guide Michelin, qui récompense les meilleurs chefs et restaurants français. "Cette occasion est bien plus qu'un simple événement : elle représente la reconnaissance de notre ville et de notre région comme des contributeurs majeurs de la scène gastronomique française", explique le maire de Tours Emmanuel Denis.

L’événement se tiendra le 18 mars prochain à l’espace Vinci. Les élus espèrent pouvoir l'ouvrir aux Tourangeaux, et faire participer les lycéens et apprentis de l’hôtellerie-restauration. Tours succède ainsi aux villes de Cognac en 2022 et de Strasbourg l’an dernier. Le dernier rendez-vous en Alsace avait rassemblé plus de 1 500 invités pour une cérémonie qui avait mis en avant les acteurs régionaux.

En France, comme à l’étranger, cette cérémonie est suivie par des milliers de personnes. "Cet événement sera donc une vraie vitrine pour notre territoire", se félicite la ville qui fait partie des 4 Cités Internationales de la Gastronomie avec Lyon, Dijon et Paris-Rungis. Un rendez-vous qui a tout de même un coût : 500 000 euros.

La municipalité précise qu’en amont de l’événement, un programme spécial sera proposé aux invités du Guide Michelin afin de leur permettre de découvrir les richesses culturelles, naturelles et gastronomiques du Val de Loire.