Tours : cinq millions d’euros pour répondre à la grève des agents

Le mouvement de grève des agents de la ville de Tours, débuté il y a un mois et demi, se poursuit. Ils dénoncent la suppression de jours d’ancienneté, entre un et cinq selon les cas. Une suppression imposée par une loi obligeant les fonctionnaires à travailler 1067 heures par an.

Ce jeudi, la mairie détaille les mesures prises pour répondre à la colère de ses agents. D’abord, le versement le mois prochain d’une prime exceptionnelle dite pouvoir d’achat de 300 euros nets. Puis au 1er juillet, en fonction de la catégorie de chaque fonctionnaire, les salaires seront augementés de 80 à 120 euros nets.

Ces deux mesures, ajoute la ville dans un communiqué, concernent les 2700 agents de la ville et du CCAS. Coût estimé, cinq millions d’euros.



Enfin, deux jours de réduction du temps de travail seront aussi accordés aux 1063 agents concernés par des postures pénibles et la manutention.