Tours : huit mois de prison avec sursis pour des sévices sexuels sur une chèvre

Trois mois après avoir été interpellé, un homme comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Tours. Il a été reconnu coupable de sévices sexuels sur une chèvre de l’île Balzac. Comme nous le relations en septembre dernier, les faits se sont produits à plusieurs reprises, en janvier, mars et juin mais les premiers remontent à 2018.

Le quinquagénaire avait été identifié grâce à son ADN retrouvé sur des objets personnels laissés dans l’enclos et sur l’animal.

Poursuivi pour sévices de nature sexuelle envers un animal, il a été reconnu coupable pour les faits de cette année et condamné à huit de prison avec sursis. Comme le rapporte la Nouvelle République, il devra également suivre des soins et a interdiction d’aller sur l’île Balzac pendant deux ans. Enfin, il devra verser 2 337 euros de dommages à la ville et a interdiction à vie de détenir un animal.