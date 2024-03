Tours : la Chaîne de l’Espoir recherche des bénévoles

La Chaîne de l’Espoir est une ONG médicale internationale qui intervient dans de nombreux pays dans le monde. En France, elle a développé deux programmes : celui de famille d’accueil pour les enfants étrangers malades qui viennent se faire opérer en France, et celui d’accompagnement des enfants malades à l’hôpital.

Appel à bénévoles

Pour ce deuxième dispositif, elle recherche donc des bénévoles. Leur mission est simple : rendre visite aux enfants qui sont hospitalisés et éloignés de leur famille, pour rompre avec la solitude. Car pour diverses raisons, de nombreux enfants malades n’ont en effet pas la chance d’être quotidiennement accompagnés par leurs parents.

« En Centre-Val de Loire, l’hôpital de référence pour les enfants c’est à Tours, nous explique Cécile Zabera, coordinatrice du programme à Tours. Donc, lorsqu’on habite à Orléans ou dans une autre partie de la région, on est quand même obligé de faire opérer son enfant à Tours. L’enfant se retrouve très éloigné de sa famille, d’où l’intérêt de pouvoir mettre auprès d’eux des bénévoles qui vont pouvoir leur rendre visite ».

Solidité émotionnelle et assiduité

Ce dispositif a déjà bénéficié à plus de 2800 enfants. Mais la Chaîne de l’Espoir manque aujourd’hui de bénévole. Elle en compte actuellement 7 à Tours.

« On leur demande de s’engager pour une durée d’à peu près un an, et d’être disponible environ 3 fois par semaines, précise Cécile Zabera. On cherche des personnes assez solides psychologiquement et émotionnellement. Ce n’est pas toujours facile de voir des enfants malades. On leur demande d’avoir un minimum d’empathie et de respecter leur engagement ». A noter que chaque parrain ou marraine est dédié à un enfant seulement.

Les personnes intéressées s’entretiendront dans un premier temps avec les responsables de l’ONG, puis une formation de deux jours sera dispensée à l’hôpital Clocheville de Tours, les 6 et 7 avril prochains.

Contact : enfants-hosp@chainedelespoir.org ou au 01 44 12 66 47.