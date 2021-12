Tours : le tramway circulera la nuit du Nouvel An

Le réseau de transport en commun tourangeau, Fil Bleu, annonce que le tramway circulera la nuit prochaine. Une bonne nouvelle pour les noctambules. Il faudra compter sur un tramway toutes les trente minutes entre minuit et six heures du matin.

Pour rappel, la préfecture d’Indre-et-Loire a ordonné la fermeture des bars et restaurants à 2 heures du matin et interdit les rassemblements festifs et la consommation d’alcool sur la voie publique.

Demain, samedi 1er janvier, le tramway comme les bus circuleront en horaires « dimanche et jours fériés ».